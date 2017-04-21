Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Vodafone Arena'da karşılaştığı Fransız ekibi Lyon'u normal süresi ve uzatma dakikalarında 2-1 mağlup etti. İlk maçı Fransız ekibi 2-1 kazandığı için mücadele uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da üstünlük sağlanmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltıları 7-6 kaybeden siyah-beyazlılar, turnuvaya veda etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı ve uzatmalar)



46. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Lopes'i geçen topu Jallet çizgiden uzaklaştırdı.



56. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında altıpasta topla buluşan Cenk'in kafa vuruşunda kaleci Lopes, meşin yuvarlağı çıkardı.



58. dakikada Adriano'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1



63. dakikada defansın arkasında sarkan Lacazette'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Fabri meşin yuvarlağı çıkardı.



68. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Tousart'ın vuruşunda Atiba'ya çarpan topu kaleci Fabri son anda kornere çeldi.



88. dakikada sağ taraftan Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Diakhaby'nin kafa vuruşunu Fabri çıkardı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Fabri, meşin yuvarlağı tekrar kurtardı.



90. dakikada Lacazette'nin ceza sahası sol tarafından içeri girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.



102. dakikada ceza sahası sol tarafından Valbuena'nın ortasında penaltı noktası bulunan Tousart'ın kafa vuruşunda kaleci Fabri topu kurtardı.



105. dakikada Fekir'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde bulunan Diakhaby'nin kafa vuruşu direğin yanından dışarı gitti.



106. dakikada sap kanattan Quaresma'nın ortasında ceza sahası içinde Atiba'nın indirdiği topta Cenk'in vuruşunda kaleci Lopes meşin yuvarlağı kurtardı.



112. dakikada Valbuena'nın sol taraftan içeri girerek yerde pasında altıpasta topla buluşan Tolisso'nun vuruşunu kaleci Fabri çıkardı.



Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Milorad Mazic xx, Milovan Ristis xx, Dalibor Djurdjevic xx



Beşiktaş: Fabri xxx, Gökhan Gönül xx, Mitrovic xx, Tosic x, Adriano xx (Beck dk. 77 x), Atiba xx, Oğuzhan xxx (Necip dk. 95 x), Quaresma xx (Tolgay dk. 117 x), Babel xxx, Talisca xxx, Cenk Tosun xx



Yedekler: Tolga, Atınç, Gökhan İnler, Caner



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Lyon: Lopes xx, Jallet xx, Nkoulou xx, Diakhaby xx, Morel xx (Rybus dk. 120+1 ?), Tousart xx, Tolisso xx, Gonalons xx, Valbuena xx, Cornet xx (Fekir dk. 77 x), Lacazette xx (Ghezzal dk. 91 x)



Yedekler: Gorgelin, Yanga-Mbiawa, Ferri, Darder



Teknik Direktör: Bruno Genesio



Goller: Talisca (dk. 27, dk. 58), (Beşiktaş), Lacazette (dk. 34) (Lyon)



Penaltılar



Atanlar: Babel, Cenk, Atiba, Tolgay, Talisca, Necip (Beşiktaş), Fekir, Tolisso, Ghezzal, Rybus, Valbuena, Diakhaby, Gonalons (Lyon)



Kaçıranlar: Tosic, Mitrovic (Beşiktaş), Jallet (Lyon)



Sarı kartlar: Adriano, Tosic, Gökhan Gönül (Beşiktaş), Gonalons (Lyon) - İSTANBUL