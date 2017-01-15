Uçurum - Kolektif 8-11

Kolektif 8-11'in oyunu "Uçurum", 15 Ocak'ta Sahne Aznavur'da...



Herkes iş başına!



"Biliyorsunuz ben yine çok çalıştım bu sene, %5'i hedefledim, henüz ulaşabilmiş değilim. Esasında %2,5'teyim fakat çok çalışıyorum ve önümüzdeki yıl %5'e ulaşacağımdan eminim, bu da bu yıla kıyasla toplamda %7,5'e ulaşacağım anlamına gelir. Zaten geçtiğimiz seneye nazaran yine %2,5'lik bir gelişme var."



Bir şirket ve çalışanları; üretim, satış, pazarlama etrafında dönen ilişkiler ve iş hayatının uçurumundaki insanlar... Öykü: Thomas Mercier'nin metinlerinden esinlenen doğaçlamalarla tüm oyuncular tarafından oluşturulmuştur.



Metni Düzenleyenler: Melisa Yener, Ezgi Düzenli, Azra İşmen, Sinan Kesova Yöneten: François Baril Ses & Müzik Tasarımı ve Akordeon: Thottek Kostüm Tasarımı: Arzu Bigat Baril Oyuncular: Alev İzet, Azra İşmen, Burak Birand, Cem Ülergin, Ezgi Düzenli, Doğa Kumuşoğlu, Melisa Yener, Nicolas Cador, Selin Ilgaz, Sinan Kesova, Tristan Lefilleul, Ulaş Akarsu, Yenak Özkarslıoğlu Teknik Masa: Tevan Ecinniyan Grafik Tasarım: Onur Eker Koordinatör: Nilüfer Dönmez



Tek perde / 60 dakika