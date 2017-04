Uçurtmalar Lösemili Çocuklar İçin Gökyüzünü Renklendirecek

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bu yıl 11'incisi düzenlenecek uçurtma şenliğinin 23 Nisan Pazar Günü yapılacağı bildirilirken, etkinliklere bu yıl lösemili çocuklarda katılacak.



Torbalı ilçesinde her yıl yapılan uçurtma şenliği, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında gerçekleştirilecek. Ege Üniversitesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören lösemili çocuklar da aileleriyle birlikte Torbalı'da ağırlanarak, miniklerin keyifli bir vakit geçirmesi sağlanacak. Özbey Mahallesi etkinlik alanında gün boyu devam edecek uçurtma şenliğinde, çocuklara ücretsiz olarak 4 bin uçurtma dağıtılacak. Uçurtma şenliği için belediye binası önünden kalkacak olan araçlar şenlik alanına gitmek isteyen Torbalıları taşıyacak. 11'incisi düzenlenecek şenlikte ayrıca, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından motorlu yamaç paraşütü gösterisi yapılarak çeşitli ödüllerde dağıtılacak.



Geleneksel uçurtma şenliğine bütün vatandaşları davet eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de şunları söyledi: "İZBAN'ın devreye girmesiyle Torbalımız çok rahat ulaşılabilen merkez ilçe konumuna geldi. Her perşembe günü çok sayıdaki İzmirli'nin ilçemize pazara gelip pazar alışverişi yaptıklarına tanık oluyoruz. Torbalı'da bolluk var, bereket var. Çok sağlıklı organik ürünler var. En önemlisi ilçemiz çok misafirperver, güler yüzlü ve yardım sever. Şimdi rahatlıkla İZBAN'ı kullanarak son durakta inecek olan vatandaşlarımız etkinlik alanına ulaşabilecekler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında hoş vakit geçireceklerine inanıyoruz" dedi. - İZMİR