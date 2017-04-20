Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Uçar: "Tmo'nun Fındık Alması Piyasayı Hareketlendirecek"
Ara
BİST 91.297 %0,54
DOLAR 3,6734 %0,01
EURO 3,9393 %0,10
PARİTE 1,0712 %0,01
ALTIN 151,07 %-0,10
FAİZ 11,32 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Uçar: "Tmo'nun Fındık Alması Piyasayı Hareketlendirecek"

Toprak Malzemeleri Ofisi(TMO), 24 Nisan 2017 Pazartesi gününden itibaren fındık almaya başlayacak olması üreticileri sevindirirken, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar da konu ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Uçar:

Toprak Malzemeleri Ofisi(TMO), 24 Nisan 2017 Pazartesi gününden itibaren fındık almaya başlayacak olması üreticileri sevindirirken, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar da konu ile ilgili bir açıklamada bulundu.

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, "Devletin fındık ve fındık üreticisinin her zaman yanında olduğunu vermiş olduğu bu kararla birlikte bir daha gördük" dedi.

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar yaptığı açıklamada, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik, Türkiye Malzemeler Ofisi(TMO)'nin 24 Nisan 2017 Pazartesi tarihinden itibaren fındık alacağını açıklaması bölgemizde memnuniyetle karşılandı. Devletin piyasaya girerek fındık fiyatlarında uzun süredir devam eden duruma sessiz kalmadığını belirtmek istiyorum. Devletin fındık ve fındık üreticinin her zaman yanında olduğunu vermiş olduğu bu kararla birlikte bir defa daha gördük. TMO'nun piyasada fındık alması olumlu karşılanacaktır. TMO'nun fındık alması piyasayı hareketlendirecektir. Gelecek yılında fiyatını bu sayede oluşacağı kanaatindeyim. Fındık hasadına 3,5 ay gibi bir süre vardır. 2017 yılı fiyatı da oluşmuş olacak bu sayede. Üreticilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - ORDU

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Adalet Ve Kalkınma Partisi, Türkiye Mimarlar Odası, Türkiye Cumhuriyeti, Bakanı Çelik, Bakan Çelik, Faruk Çelik, Ak Parti, 24 Nisan, AK Parti, Türkiye