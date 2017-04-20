Uçar: "Tmo'nun Fındık Alması Piyasayı Hareketlendirecek"

Toprak Malzemeleri Ofisi(TMO), 24 Nisan 2017 Pazartesi gününden itibaren fındık almaya başlayacak olması üreticileri sevindirirken, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar da konu ile ilgili bir açıklamada bulundu.



AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, "Devletin fındık ve fındık üreticisinin her zaman yanında olduğunu vermiş olduğu bu kararla birlikte bir daha gördük" dedi.



AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar yaptığı açıklamada, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik, Türkiye Malzemeler Ofisi(TMO)'nin 24 Nisan 2017 Pazartesi tarihinden itibaren fındık alacağını açıklaması bölgemizde memnuniyetle karşılandı. Devletin piyasaya girerek fındık fiyatlarında uzun süredir devam eden duruma sessiz kalmadığını belirtmek istiyorum. Devletin fındık ve fındık üreticinin her zaman yanında olduğunu vermiş olduğu bu kararla birlikte bir defa daha gördük. TMO'nun piyasada fındık alması olumlu karşılanacaktır. TMO'nun fındık alması piyasayı hareketlendirecektir. Gelecek yılında fiyatını bu sayede oluşacağı kanaatindeyim. Fındık hasadına 3,5 ay gibi bir süre vardır. 2017 yılı fiyatı da oluşmuş olacak bu sayede. Üreticilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - ORDU