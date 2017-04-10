Tuzlukçu Fidanlığı İstihdama ve Üretime Katkı Sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin merkez dışında oluşturduğu ilk fidanlıklardan olan Tuzlukçu Fidanlığı'nda incelemelerde bulunan Başkan Tahir Akyürek, 290 bin metrekareye çıkarılan fidanlık ile bölge istihdamına katkı yaparken ihtiyaç olan fidan ve fideleri üreterek tasarruf sağladıklarını söyledi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Tuzlukçu ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Tuzlukçu Fidanlığı'nda incelemelerde bulundu. Fidanlıkta yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasası çerçevesinde bütün ilçelerde yatırımların artarak devam ettiğini, Tuzlukçu ilçesinde oluşturulan fidanlığın da hem ilçeye hem de Konya'ya katkı sağladığını ifade etti.



Fidanlığa yeni ilaveler yaparak alanı 290 bin metrekareye çıkardıklarını kaydeden Başkan Akyürek, "Fidanlıkta ürün çeşitliliğini artırdık. Şu anda çok sayıda meyve fidanı, gül ve çeşitli bitki fideleri yetiştiriyoruz. Parklara ve refüjlere diktiğimiz bitkilerin bir kısmı burada yetişiyor. Fidanlık ile bölge istihdamına katkı yaparken ihtiyacımız olan fidan ve fideleri burada üreterek tasarruf da sağlıyoruz" dedi.



Konya Büyükşehir Belediyesi'nin merkez dışında oluşturduğu ilk fidanlıklardan olan Tuzlukçu Fidanlığı'nda 10 binden fazla ağaç ile 40 bine yakın peyzaj ve yağlık gül bulunuyor. Fidanlıkta elma üretiminin yanı sıra erguvan, çitlembik, süs armudu, Amerikan sığlası, mabet ağacı, ginkgo biloba, kırmızı yapraklı akçaağaç, çiçekli dişbudak, sütun saplı meşe, ılgın, spiral mavi servi, alev çalısı, kordes gül, yağlık gül, saz, yucca, hemoracallis, antep fıstığı gibi çok sayıda bitki yetişiyor. Fidanlıkta, yeni kazandırılan alanlar ile dikili fidan sayısının mevcudun iki katına çıkarılması hedefleniyor. - KONYA