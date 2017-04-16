Türkiye Sandık Başında

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir vatandaşın halk oylaması için sandığa Efe kıyafetiyle gitmesi renkli görüntüler oluşturdu.



Kendi üzerinde Efe kıyafeti olan, 4 yaşındaki kızı Emel Uğuz'a da bindallı giydiren Engin Uğuz, Ödemiş 80. Yıl Efe İlköğretim Okulu'ndaki 1234 nolu sandıkta oy kullandı.



Uğuz'un oy zarfını, kızı Emel seçim sandığına attı.



Ödemiş Belediyesi'nde çalışan ve iki çocuk babası olan Uğuz, AA muhabirine, Efe kültürünü tanıtmak ve yaygınlaştırmak istediğini, bu nedenle sandığa bu kıyafetlerle geldiğini söyledi.



Eşinin sandık görevlisi olması nedeniyle kendilerine katılamadığını, kızına yöresel bindallı kıyafetini giydirdikten sonra yola çıktıklarını anlatan Uğuz, "Okula girdiğimizde etraftaki vatandaşlar kıyafetlerimize merakla baktı, beğendiklerini söylediler." dedi.



Harmandalı oyununu öğrenmek için bir süredir kursa gittiğini belirten Uğuz, "Ben ve eşim geleneğimizi sürdürmek için elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.