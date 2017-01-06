Türkiye'nin İlk Geriatri Merkezinin Hizmetleri

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Kliniği, 40 yataklı hizmet binasıyla vatandaşlara hizmet veriyor.



Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye de ilk kurulan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Kliniğinde 60 yaş üstü hastalar yatarak da tedavi görebiliyor.



Klinikte yapılan uygulamalarla, hayatın ilerleyen yıllarında, kişilerin sağlığının korunması, hastalıklarının önlenmesi, toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürmeleri ve çok yönlü değerlendirmelere dayalı tedavi edilmeleri hedef alınmakta.



Geriatri Uzmanı Dr. Pınar Soysal, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan geriatri merkezinin, Türkiye'de ilk kurulan geriatri merkezi olduğunu belirtti.



Geriatri kliniğine başvuran hastaların başka bir sağlık kuruluşuna gitmesine gerek kalmadan tüm tedavilerinin yapıldığını aktaran Soysal, şunları kaydetti:



"Burada dahiliye, fizik tedavi, cildiye, nöroloji, kulak burun boğaz, göz hastalıkları poliklinikleri ile çalışmaktayız. Dolayısıyla 60 yaş üzerinde bir hasta buraya geldiği zaman sorunlarının büyük bir kısmını halletmiş olarak ayrılmaktadır. Geriatri polikliniğinde yapılan ayrıntılı geriatrik muayenede hastalarımızın beslenme ve duygu durumunu, hastanın belleğiyle ilgili bir problemi olup olmadığını, denge ve yürüme fonksiyonlarını, titremesini (tremor) değerlendiriyoruz ve gereksiz kullanılan ilaçları kesiyoruz. Bu muayene yaklaşık 40 - 45 dakika sürmekte ve bu yüzden bir günde geriatri polikliniğinde yapılan muayene sayısı 20'yi geçmemektedir. Bu nedenle geriatri merkezimize sadece 60 yaş üzerindeki hastalarımızı tedavi olmaya bekliyoruz."