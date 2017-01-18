Türkiye'nin En Büyük 'Gençlik Merkezi'nde Son Rötuşlar

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Türkiye'nin en büyük 'Gençlik Merkezi' olacak mega projede sona yaklaşıldı.



İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, belediye tarafından yer tahsisi yapılan Çatalarmut Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Yüklenici firma yetkilileri ve işçilere teşekkür eden Başkan Tok, 3 kattan oluşan Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezinin tüm bölümlerini gezdi.



170 bin genç tesisten faydalanacak



5 bin 246 metrekare üzerine konuşlandırılan, modern mimarisiyle dikkat çeken tesisten 13 mahalleden yaklaşık 170 bin gencin istifade edebileceğini kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Samsun'un kalbi hükmündeki meşale kenti İlkadım ilçemize Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından kazandırılan merkezde, voleybol ve badminton sahaları, 600 kişilik çok amaçlı salon, 210 metrekarelik fuaye, bireysel spor salonları, giyinme ve soyunma mekanları, el sanatları işliği, müzik ve folklor salonları, fitness salonu, zeka oyunları ve bilgisayar derslikleri ile kütüphane ve kafeterya yer alacak" dedi.



"Samsun, Bakan Kılıç'tan dolayı çok şanslı"



19 Mayıs kenti Samsun'un kalbi olan İlkadım'a özelliği bakımından Türkiye'nin sayılı Gençlik Merkezlerinden ilçeye kazandırıldığını ifade eden Başkan Tok, Samsun'un gençlik şehri olduğunu belirterek, "19 Mayıs kenti Samsun oldukça şanslıdır. Çünkü, Gençlik ve Spor Bakanımız Samsunludur. Başta ilçemiz olmak üzere, Samsun'a çok önemli yatırımlar kazandırılmaktadır. AK Parti ve yerel yönetimler olarak gençleri önemsiyoruz. Gençlik siyaseti AK Parti ile birlikte yenilendi. AK Parti ile siyasetin yönünün ve tarzının değişmesi beraberinde gençlik siyasetinin de kendi içinde değişmesini getirdi. AK Parti çatısı altında gençlere üst düzeyde değer verilerek gençliğin kolektif olarak siyasi kadrolara iradeleriyle katılımlarının önü açıldı. Değişen siyaset tarzı neticesinde özgüveni gelişmiş, karar alabilen ve aldığı kararları uygulayabilen bir gençlik teşekkül etti" diye konuştu. - SAMSUN