Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin 'Zirve' Ödülü Sahibini Buldu

Aksa Akrilik, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin düzenlediği 7'nci Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde zirve ödülünün sahibi oldu.



Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticilerinden olan Aksa Akrilik, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin düzenlediği 7'nci Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde zirvenin sahibi oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'nu 9,60'a çıkaran Aksa Akrilik, borsada yer alan 50 şirketi geride bırakarak, Kurumsal Yönetim Endeksi'nde en yüksek nota sahip 1'inci şirket oldu. Açıklamada "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yapılan çalışma, şirketin, 'adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk' alanlarına verdiği önemi ve bu alanlarda hayata geçirdiği uygulamaların başarısını ortaya koydu. 5 kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat yapan şirketin notunu; kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak yükseltti" ifadelerine yer verildi.



"Kurumsal yönetim ilkeleri bizim için çok önemli"



İstanbul'da yapılan törende birincilik ödülünü şirket adına Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dördüncü aldı. Dördüncü konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şirketimiz bunun için senelerdir çalışıyor ve bu genlerinde var. Akrilik elyaf konusunda şirket, dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Dünyanın en büyük kapasite ve dünyanın en büyük pazarına sahip şirketlerinden bir tanesiyiz. Böyle büyük şirketin, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde çalışması kaçınılmaz durum. Adil olmaktan, şeffaf olmaktan, sorumlu olmaktan ve hesap verilebiliyor olmaktan bahsediyoruz. Şirket aynı zamanda halka açık. Her ne kadar Akkök Holding'e bağlı bir şirketse de aynı zamanda azınlıkta yani topluma yayılmış hissedarlarımız var. Onlara karşı şeffaf olmamız ve hesap verebiliyor olmamız lazım. Bütün yaptığınız takdirde şirketin bugünkü başarılarını sürdürülebilir yapar diye düşünüyoruz. Şirket bunun bilincine seneler öncesine varmış bir kurumsal yönetim. Benden önceki icra kurulu başkanlığını yapan Mehmet Ali Bey'in kurmuş ve atmış olduğu bir takım temeller var. Bizde oradan aldık daha ileriye götürüyoruz. Her şeyden önce bu konuyu içselleştirmek, sadece bu ödüllerle değil, hakikaten hayatınızın içine koymak ve şirketinizin başarısını sürdürebilir ve kalıcı olmasını sağlamak lazım. Bu anlamda bu kurumsal yönetim ilkeleri bizim için çok önemli" dedi.



Kurumsal yönetimin gerekliliğinin önemine vurgu yapan Dördüncü, "Kurumsal olmak demek; şirketinizin işlemlerini ve operasyonlarını kişilerden bağımsız bir hale getirmek, belirli bir kurumsallık anlamında hüviyet vermeniz ile alakalı. Bugün siz varsınız başarılı olur, yarın bir başkası gelir başarılı olmaz. Kurumsal olmazsanız böyle tehlikeler var. Kurumsal olduğunuz zaman her şeyiniz yazılıdır. Sizden sonra oraya gelen insan nasıl davranacağını, şirketin politikalarını, stratejilerini, taktiklerini, nasıl iş yapma anlayışı ve nasıl bir etik anlayışı olduğunu bilir. Dolayısıyla o sürdürülebilir olur. Kişilerden bağımsız olur. Adil olmak; bütün pay sahiplerine karşı adil olmak. Şeffaf olmak; şirketinizde gizli saklı hiçbir şey yok ve her şeyi görebilirsiniz demek. Sorumlu olmak; sadece pay sahiplerine değil, aynı zaman içinde bulunduğunuz ortama faydalı olmak. Başarınızın devamlılığı ancak kurumsal yönetim ilkeleri söz konusu olabilir diye düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL