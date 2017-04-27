Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa, Atiker Konyaspor'u 3-2 Yendi

Kasımpaşa - Konyaspor maçı nefesleri kesti. İlk yarısını 2-0 Konya'nın önde tamamladığı mücadeleden, Kasımpaşa 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı.

4 DAKİKADA İŞ BİTTİ

Konyaspor'u öne geçiren goller, 17. dakikada Hadziahmetovic ve 45. dakikada Bajic'ten geldi. 2. yarıda uyanan Kasımpaşa ise 80. dakikadan sonra üstünlüğü ele geçirdi! Kasımpaşa'nın gollerini 82. dakikada Pavelka, 85. dakikada Adem Büyük ve 86. dakikad Edouk kaydetti. Kasımpaşa'da Adem Büyük, 87. dakikada gördüğü 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

KOİTA'NIN TENDONLARI KOPTU

Öte yandan mücadelede üzücü bir sakatlık da yaşandı. Mücadelenin 55. dakikasında çektiği şutun ardından sakatlanan Bengali Koita, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Koita'nın sağ diz tendonlarının koptuğu belirtildi.