Türkiye ile Afrika Ülkeleri Tarımda İş Birliğine Gidiyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye ve Afrika ülkelerinin üst düzey temsilcileri ve iş adamlarının, tarım sektöründe iş birliği ve ticareti geliştirmek üzere ilk kez Antalya'da bir araya geleceğini bildirdi.



Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 27-28 Nisan tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu'na ilişkin bilgi verdi.



Stratejik ortak olarak gördükleri Afrika ülkeleri ile tarım alanındaki ilişkilerin her geçen gün gelişme gösterdiğini belirten Çelik, 2008 yılında ilki düzenlenen "Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi"nin ardından Afrika ülkeleri ile ilişkilerde kayda değer bir ilerleme yaşandığını ifade etti.



Afrika'da açlık ve yoksullukla mücadelede tarım ve kırsal kalkınmanın büyük önem taşıdığına dikkati çeken Çelik, bunun bilinciyle Türkiye ve Afrika ülkelerinin üst düzey temsilcileri ve iş adamlarının, tarım sektöründe iş birliği ve ticareti geliştirmek üzere ilk kez Antalya'da bir araya geleceğini bildirdi.



Çelik, Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyona 54 Afrika ülkesinden gıda, tarım, hayvancılık, balıkçılık ve kırsal kalkınma konularından sorumlu 50'ye yakın bakanın katılacağına işaret ederek, toplantı ve forumun, bakanlarla beraber büyükelçiler, uluslararası kuruluş ve özel sektör temsilcileri de dahil olmak üzere 300 civarında katılımcıyla gerçekleştirileceğini belirtti.



Ana tema gıda güvenliği



Yarın gerçekleştirilecek açılış töreninde, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed'in de katılımcılara hitap edeceğini bildiren Çelik, şunları kaydetti:



"Toplantının ana temasını, Doğu Afrika'daki kuraklık nedeniyle yaşanan ölümlerle tekrar gündeme gelen 'gıda güvenliği' konusu oluşturuyor. 'Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Türkiye-Afrika Kırsal Kalkınma Ortaklığı' ana teması altında düzenlenecek bakanlar konferansının yanı sıra 8 alt başlık için tematik oturumlar da düzenlenecek. Yan etkinlikler, tarımsal finansman ve krediler, tarımsal mekanizasyon ve sulama sistemleri, iklim değişikliği, tarımsal ticaret ve yatırımlar, tarımsal girdiler, tarım endüstrisi, genç ve kadın çiftçiler, gıda ve beslenme güvenliği başlıklarından oluşacak. Bakanlar toplantısının yanı sıra 200'ü Afrika'dan olmak üzere 700'ü aşkın iş adamının katılımıyla Türkiye-Afrika Tarım İş Forumu da düzenlenecek. İki gün sürecek Tarım İş Forumu kapsamında iş adamlarını bir araya getirecek görüşmeler de yapılacak. Bu organizasyon, ülkemizin tarım ve kırsal kalkınma alanlarındaki tecrübe ve imkanlarının, zor durumda olan Afrika ülkeleri için paylaşılmasına zemin teşkil edecek. Organizasyonla aynı zamanda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki iş birliğinin güçlenmesini, ticari ilişkilerin geliştirilmesini, tarımsal ticaret hacminin ve yatırımların artırılmasını hedefliyoruz."