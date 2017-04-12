Türkiye Finans ve Oyak Yatırım Uzmanlıklarını Birleştiriyor
Türkiye Finans ile OYAK Yatırım uzmanlıklarını birleştirerek, yeni ürünleriyle müşterilerinin yatırım yelpazesini genişletmeyi istiyor.
Türkiye Finans ile OYAK Yatırım uzmanlıklarını birleştirerek, yeni ürünleriyle müşterilerinin yatırım yelpazesini genişletmeyi istiyor.
Kaynak: Dunya.com
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