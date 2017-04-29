Türkiye'den Çalınan 5 Bin Yıllık Heykel, ABD'de 14.5 Milyon Dolara Satıldı

Türkiye'nin iadesi için hukuki çalışmalar başlattığı Anadolu'dan kaçırılan Guennol Yıldız Avcısı adlı tarihi eser, Christie's Müzayede Evi'nin New York merkezinde düzenlenen açık artırmada 14 milyon 471 bin 500 dolara alıcı buldu. Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Gelibolu Yarımadası'nda bulunan ve yurt dışına kaçırılan 5 bin yıllık 'Guennol Stargazer/Guennol Yıldız Avcısı' adlı heykelin New York'taki müzayedede satışının durdurulması için girişimde bulunulduğunu belirtti.

''ALICIYA 60 GÜNDEN ÖNCE TESLİM EDİLMEYECEK''

Christie's Müzayede Evi Küresel Başkanı Jussi Pylkkanen, Türkiye'nin ABD mahkemesine eserin satışıyla ilgili ihtiyati tedbir aldırma başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Pylkkanen, dava nedeniyle eseri satın alacak kişiden 60 gün süresince para alınmayacağını ve eserin alıcıya bu süreden önce teslim edilmeyeceğini kaydetti.



KİLYA KOYU'NDA BULUNMUŞTU

Arkeoloji literatüründe "Kilya Tipi" idoller grubuna giren ve Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı başlarına ait olan geometrik formlu mermer kadın heykeli, Çanakkale ili Kilya Koyu'nda bulunmuştu. Bu arada, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı önceki gün yaptığı açıklamada, müzayedede satışa sunulan eserin, "200 yıldır devam eden büyük bir soygunun bir parçası" olduğunu ve derhal Washington'daki Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliği, Büyükelçilik ve New York Başkonsolosluğu üzerinden hukuki girişimde bulunduklarını bildirmişti.



ABD'DEKİ TÜRKLERDEN PROTESTO GÖSTERİSİ

Müzayede evinin önünde toplanan bir grup Türk vatandaşı, Türkiye'ye ait eserin satışını protesto etti. Burada bir basın bildirisi okuyan Türkler, eserin kaynağı olan ülkeye teslim edilmesini istediler. Protestocular ayrıca, "Tarihi eserler insanlığın ortak hazinesidir" ve "Christie's Türk eserine çifte standart uygulama" gibi ifadeler içeren pankartlar açtı.



BAKAN AVCI: SATIŞIN DURDURULMASI İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDUK

Geleneksel Türk okçuluğunun dünya kültürel mirasının temsil listesine kaydettirilmesi ile ilgili Okçular Vakfı'nda düzenlenen toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Avcı, New York'taki Christie's Müzayede Evi'nde 3 milyon dolardan açık artırmaya çıkarılan Gelibolu Yarımadası'ndan kaçırıldığı belirtilen "Guennol Stargazer/Guennol Yıldız Avcısı" adlı eserle ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Bugün New York'taki Christie's Müzayede Evi tarafından organize edilen bir müzayede var. Burada Anadolu kaynaklı bir Kilia heykelciğinin satışa sunulduğunu geçtiğimiz haftalarda öğrendik. Bunun üzerine Washington'daki Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğimiz üzerinden Büyükelçiliğimiz ve New York Konsolosluğumuzla temasa geçerek, bu satışın durdurulması ve muhtemel alıcı adaylarının da bunun Türkiye'de kaçırılmış bir eser olduğunun bilinmesini sağlamak için girişimde bulunduk. Düne kadar müzayede eviyle müzakerelerimiz devam etti."

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, bu konunun herhangi bir eserin iadesiyle ilgili olmadığını vurgulayarak, bunun 200 yıldır devam eden büyük bir soygunun parçası olduğunu söyledi.