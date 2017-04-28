Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyonun Yüzde 70 Olasılıkla 2017...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2017 sonunda yüzde 7,3 ila yüzde 9,7 aralığında orta noktası yüzde 8,5, 2018 yılı sonunda ise yüzde 4,6 ila yüzde 8,2 aralığında orta noktası yüzde 6,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2017 sonunda yüzde 7,3 ila yüzde 9,7 aralığında orta noktası yüzde 8,5, 2018 yılı sonunda ise yüzde 4,6 ila yüzde 8,2 aralığında orta noktası yüzde 6,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.
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