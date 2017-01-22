Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Hiroshi Oka, Bolu'da düzenlenen Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nı izledi.



Bolu Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda yapılan şampiyonayı izlemek üzere kente gelen büyükelçiyi, Bolu Valisi Aydın Baruş karşıladı.



Sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Büyükelçi Hiroshi Oka, Vali Aydın Baruş ile ödül takdimini de yaptı.



Öte yandan Büyükelçi Hiroshi Oka, Aydın Baruş'un hediye ettiği karate elbisesini görevlilerin de yardımıyla giydi.



Belediye Başkan Vekili Zerin Biçen de Büyükelçi Hiroshi Oka'ya çeşitli hediyeler verdi.