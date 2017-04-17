Türkiye Basketbol Ligi'nde Son Hafta Heyecanı

Play-off maçları sonunda 2 takımın Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off'a kalacak son ekip, bu hafta belli olacak.

Türkiye Basketbol Ligi'nde Son Hafta Heyecanı

Play-off maçları sonunda 2 takımın Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off'a kalacak son ekip, bu hafta belli olacak.

Geçen senelerden farklı olarak play-off sisteminde değişikliğe gidilen ligde, normal sezonu ilk 8 sırada bitiren takımlar play-off çeyrek finaline katılacak. Birinci ile sekizinci, ikinci ile yedinci, üçüncü ile altıncı ve dördüncü ile beşincinin karşılaşacağı çeyrek finalde müsabakalar kazanılmış 3 maç üzerinden oynanacak.

Bu turu geçecek 4 ekip, deplasmanlı çift devreli lig usulüyle play-off final grubunda mücadele edecek. Grubu ilk 2 sırada bitirenler adlarını Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yazdıracak.

Normal sezonu son 2 sırada tamamlayacak ekipler lige veda edecek.

Play-off'un 7 ekibi belli

Final Gençlik ve Muğla Orman'ın veda ettiği ligde son hafta öncesinde Nesine.com Eskişehir Basket, Petkimspor, Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor Durmazlar, Afyon Belediyespor, Acıbadem Üniversitesi ve İstanbulspor Beylikdüzü takımları play-off oynamayı garantiledi. Ligde play-off'a kalacak son ekip Türk Telekom veya Samsun Büyükşehir Belediye Anakent olacak.

Son haftaya aynı puanla giren iki ekibin puan eşitliğinin sürmesi halinde Türk Telekom adını play-off'a yazdıracak. İstanbulspor Beylikdüzü, Türk Telekom ve Samsun Büyükşehir Belediye Anakent'in puan eşitliğinde ise yine Türk Telekom, 8. sırada yer alacak.

Türk Telekom'un ligden düşen Muğla Orman'a konuk olacağı 34. haftada Samsun Büyükşehir Belediye Anakent ise Bursaspor Durmazlar'la deplasmanda karşılaşacak.

Program ve puan durumu

Son hafta karşılaşmalarının hepsinin 22 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacağı ligde program ve puan durumu şöyle:

Mamak Belediyesi Ankara DSİ-Akhisar Belediyespor (Mamak Belediyesi)

Pertevniyal-Bandırma Kırmızı (Ahmet Cömert)

Acıbadem Üniversitesi-Gelişim Koleji (Acıbadem Üniversitesi)

Yalova Group Belediyespor-Afyon Belediyespor (Yalova 90. Yıl)

Muğla Orman-Türk Telekom (Muğla Atatürk)

Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Petkimspor (Sakarya Atatürk)

Nesine.com Eskişehir Basket-İstanbulspor Beylikdüzü (Anadolu Üniversitesi)

Düzce Belediyespor-Final Gençlik (Kalıcı Konutlar Merkez)

Bursaspor Durmazlar-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent (Bursa Atatürk)

Puan durumu

Takımlar O G M A Y P
1. Nesine.com Eskişehir Basket 33 27 6 2766 2499 60
2. Petkimspor 33 27 6 2565 2370 60
3. Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor 33 27 6 2708 2272 60
4. Bursaspor Durmazlar 33 25 8 2563 2426 58
5. Afyon Belediyespor 33 21 12 2678 2472 54
6. Acıbadem Üniversitesi 33 21 12 2661 2431 54
7. İstanbulspor Beylikdüzü 33 20 13 2588 2515 53
8. Türk Telekom 33 19 14 2831 2668 52
9. Samsun Büyükşehir Belediye Anakent 33 19 14 2626 2461 52
10. Bandırma Kırmızı 33 15 18 2528 2520 48
11. Akhisar Belediyespor 33 13 20 2631 2688 46
12. Yalova Group Belediyespor 33 12 21 2503 2600 45
13. Pertevniyal 33 11 22 2353 2652 44
14. Gelişim Koleji 33 11 22 2400 2641 44
15. Düzce Belediyespor 33 10 23 2266 2466 43
16. Mamak Belediyesi Ankara DSİ 33 9 24 2696 2928 42
17. Final Gençlik 33 6 27 2462 2802 39
18. Muğla Orman 33 4 29 2345 2759 37

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