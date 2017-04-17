Türkiye Basketbol Ligi'nde Son Hafta Heyecanı
Play-off maçları sonunda 2 takımın Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off'a kalacak son ekip, bu hafta belli olacak.
Play-off maçları sonunda 2 takımın Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off'a kalacak son ekip, bu hafta belli olacak.
Geçen senelerden farklı olarak play-off sisteminde değişikliğe gidilen ligde, normal sezonu ilk 8 sırada bitiren takımlar play-off çeyrek finaline katılacak. Birinci ile sekizinci, ikinci ile yedinci, üçüncü ile altıncı ve dördüncü ile beşincinin karşılaşacağı çeyrek finalde müsabakalar kazanılmış 3 maç üzerinden oynanacak.
Bu turu geçecek 4 ekip, deplasmanlı çift devreli lig usulüyle play-off final grubunda mücadele edecek. Grubu ilk 2 sırada bitirenler adlarını Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yazdıracak.
Normal sezonu son 2 sırada tamamlayacak ekipler lige veda edecek.
Play-off'un 7 ekibi belli
Final Gençlik ve Muğla Orman'ın veda ettiği ligde son hafta öncesinde Nesine.com Eskişehir Basket, Petkimspor, Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor Durmazlar, Afyon Belediyespor, Acıbadem Üniversitesi ve İstanbulspor Beylikdüzü takımları play-off oynamayı garantiledi. Ligde play-off'a kalacak son ekip Türk Telekom veya Samsun Büyükşehir Belediye Anakent olacak.
Son haftaya aynı puanla giren iki ekibin puan eşitliğinin sürmesi halinde Türk Telekom adını play-off'a yazdıracak. İstanbulspor Beylikdüzü, Türk Telekom ve Samsun Büyükşehir Belediye Anakent'in puan eşitliğinde ise yine Türk Telekom, 8. sırada yer alacak.
Türk Telekom'un ligden düşen Muğla Orman'a konuk olacağı 34. haftada Samsun Büyükşehir Belediye Anakent ise Bursaspor Durmazlar'la deplasmanda karşılaşacak.
Program ve puan durumu
Son hafta karşılaşmalarının hepsinin 22 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacağı ligde program ve puan durumu şöyle:
Mamak Belediyesi Ankara DSİ-Akhisar Belediyespor (Mamak Belediyesi)
Pertevniyal-Bandırma Kırmızı (Ahmet Cömert)
Acıbadem Üniversitesi-Gelişim Koleji (Acıbadem Üniversitesi)
Yalova Group Belediyespor-Afyon Belediyespor (Yalova 90. Yıl)
Muğla Orman-Türk Telekom (Muğla Atatürk)
Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Petkimspor (Sakarya Atatürk)
Nesine.com Eskişehir Basket-İstanbulspor Beylikdüzü (Anadolu Üniversitesi)
Düzce Belediyespor-Final Gençlik (Kalıcı Konutlar Merkez)
Bursaspor Durmazlar-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent (Bursa Atatürk)
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1. Nesine.com Eskişehir Basket
|33
|27
|6
|2766
|2499
|60
|2. Petkimspor
|33
|27
|6
|2565
|2370
|60
|3. Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor
|33
|27
|6
|2708
|2272
|60
|4. Bursaspor Durmazlar
|33
|25
|8
|2563
|2426
|58
|5. Afyon Belediyespor
|33
|21
|12
|2678
|2472
|54
|6. Acıbadem Üniversitesi
|33
|21
|12
|2661
|2431
|54
|7. İstanbulspor Beylikdüzü
|33
|20
|13
|2588
|2515
|53
|8. Türk Telekom
|33
|19
|14
|2831
|2668
|52
|9. Samsun Büyükşehir Belediye Anakent
|33
|19
|14
|2626
|2461
|52
|10. Bandırma Kırmızı
|33
|15
|18
|2528
|2520
|48
|11. Akhisar Belediyespor
|33
|13
|20
|2631
|2688
|46
|12. Yalova Group Belediyespor
|33
|12
|21
|2503
|2600
|45
|13. Pertevniyal
|33
|11
|22
|2353
|2652
|44
|14. Gelişim Koleji
|33
|11
|22
|2400
|2641
|44
|15. Düzce Belediyespor
|33
|10
|23
|2266
|2466
|43
|16. Mamak Belediyesi Ankara DSİ
|33
|9
|24
|2696
|2928
|42
|17. Final Gençlik
|33
|6
|27
|2462
|2802
|39
|18. Muğla Orman
|33
|4
|29
|2345
|2759
|37