Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği Tüib İlk Genel Kurul Toplantısını Yaptı-...

- Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği TÜİB ilk genel kurul toplantısını yaptı

Büyükelçi Özoral "Petrol dışı sektörlerde Azerbaycan'daki en büyük yatırımcı grubunu Türk iş adamları oluşturmakta"



BAKÜ - Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan İş adamları ve Sanayiciler Birliği ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

29 Aralık 2016'da kurulan ve 34 üyesi olan Türk iş adamlarının yeni kuruluşu TÜİB başkent Bakü'de ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı devlet yetkilileri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamları katıldı. Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan TÜİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Genç, gümrük ve vergi alanında yapılan reformlar sayesinde ülkenin çok farklı bir noktaya geldiğini vurgulayarak, "Gümrük alanında yapılan reformlar sayesinde tamamen bizi başka bir noktaya getirmiştir. 2015-2016 yıllarında problem gördüklerimiz. 2016'ın Ocak ayından itibaren sihirli bir el değmişcesine değişmiş ve bugün Azerbaycan sınırlarının namusunu emanet ettiği gümrüğümüz sayesinde çok farklı bir noktaya gelmiştir. Aynı şekilde 2017'in başından başlayarak vergi sahasından yapılan reformlar bugün Azerbaycan'ı çok önemli bir sıçrama noktasına getirmiştir" dedi.

"Petrol dışı sektörlerde Azerbaycan'daki en büyük yatırımcı grubunu Türk iş adamları oluşturmakta"

TÜİB'in Azerbaycan'daki Türk iş adamları için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, "Bugüne kadar Azerbaycan'daki Türk iş adamları arasında işbirliği ve bir araya gelme, maalesef istediğimiz ölçüde değildi. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilere hiç yakışmayacak bir seviyedeydi. İş adamlarımızı temsil ettiği iddiasında olan bazı kuruluşlar bundan oldukça uzak, Türkiye Cumhuriyeti devletine düşmanlık yapmayı kendilerine hedef belirlemiş kurumlardı. Azerbaycan'daki Türk iş adamı varlığı hem Türkiye hem de Azerbaycan açısından çok önemli. Petrol dışı sektörlerde Azerbaycan'daki en büyük yatırımcı grubunu Türk iş adamları oluşturmakta. Bugün Türk iş adamları Azerbaycan'da bu on binlerce kişiye istihdam sağlamakta ve Azerbaycan ekonomisini gelişmesine ciddi katkılar yapmaktadır. Bu katkıların günlük hayatımıza yansımasının Azerbaycan'da hak ettiği yeri almasını beklemekte hepimizin hakkı. Bu yüzden ben TÜİB'in bu konuda olumlu çalışmalar yaparak, bizlere daha güzel bir diyar hazırlayacağı inancındayım. Bugün geldiğimiz aşama iş adamlarımızın buradaki temsili açısından oldukça önemli bir dönüm noktası. Şundan eminim ki bundan sonra Türk iş adamları Azerbaycan'da birden fazla derneği olabilecek Azerbaycanlı kardeşlerle birlikte ama bir tek ses çıkaracaklar ATİB ve TÜİB bundan sonra geleceğe birlikte yürüyecek, el ele yürüyecek ve her zaman bir yerde olacaklar.

Divan kurulu üyelerinin seçildiği toplantıda, iş adamlarının faaliyetleri değerlendirildi, eylem planı belirlendi. Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarını yeni bir çatı altında toplayan TÜİB, 34 üyeye sahip 29 Aralık 2016'da faaliyetlerine başladı.