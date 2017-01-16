Türkiye, Avrupa'da Zirvede! Bu Gurur Bizim!

Rapora göre; Spor Toto Süper Lig kulüpleri toplam 520 milyon euro ile Avrupa'nın oyunculara en çok maaş ödeyen 7. ligi oldu. Toplam gelirlerin %80'inin oyunculara maaş olarak ödendiği Türkiye, bu alanda Avrupa'nın lideri oldu. Spor Toto Süper Lig kulüplerinin, maaşlarının ise belirtilen dönemde %17 artış gösterdiği belirtildi.

Avrupa'nın en büyük 20 futbol ligine bakıldığında, Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna, Kazakistan gibi euro ve dolarla oyuncularına maaş ödeyen ülkelerin büyük sıkıntılar çektiği notu düşüldü. Buna gerekçe olarak global anlamda yaşanan ekonomik durgunluk ve kriz sonrası bu ülkelerin paralarının, dolar ve euro karşısında düşüş yaşamasının neden olduğu belirtildi.

Listede oyunculara maaş olarak gelirlerin en az kısmını ödeyen ülkeler ise %50 ile İsveç, %51 ile Norveç, %52 ile Almanya oldu.

Ayrıca, tarihte ilk kez listenin zirvesindeki İngiltere, 2.69 milyar euro ile 1.251 milyar euro ile ikinci sıradaki Almanya'yı ikiye katladı. İngiltere'de maaşlar %8 oranında artış gösterirken, gelirin yalnızca %61'lik kısmı oyuncu maaşlarına ayrıldı. Ayrıca, poundun euro karşısında yaşadığı düşüş olmasa bu farkın daha da büyük olacağı dikkat çekti.

İngiltere'nin listenin zirvesindeki bu çarpıcı liderliğinin nedeni, Britanya ve dünyanın tamamında yapılan tarihi ve rekor nitelikteki yayın anlaşmaları oldu.

Kaynak: Sporx