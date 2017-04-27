Avrupa'nın 'Siyasi Denetim' Kararına Türkiye'den Karşı Atak! Alman Vekilin Ziyareti İptal Edildi

Alman milletvekili Bernd Fabritius, Avrupa Konseyi'nin görevlendirmesiyle yapacağı Türkiye ziyaretinin, Türkiye tarafından iptal edildiğini söyledi.

"BU ADIMI ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM"

CSU'nun federal milletvekili Bernd Fabritius, önceden planlanmış Türkiye ziyaretinin, kısa bir süre kala iptal ettiğini açıkladı. Fabritius çarşamba günü Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bu adımı üzüntüyle karşılıyorum ve Türk hükümetine iptal kararını geri çekme çağrısı yapıyorum" dedi.

TÜRKİYE'DEN ZİYARETE İZİN ÇIKMADI

CSU'lu milletvekili, tüm resmi görüşmelerinin iptal ettiğini ve böylelikle kendisinin Mayıs ayı başı için planladığı ziyarete de "fiilen izin verilmediğini" ifade etti.

ADALET BAKANI VE ANAYASA MAHKEMESİ BAKANIYLA GÖRÜŞECEKTİ

CSU'lu federal meclis milletvekili Bernd Fabritius, Avrupa Konseyi'nin görevlendirmesiyle Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyordu. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Kasım ayında Fabritius'u, "Türkiye'nin hukuk devleti ilkelerine bağlılığını incelemesi" üzerine görevlendirdiği belirtildi. Fabrius açıklamasında, Türkiye ziyareti kapsamındaki temaslarının planlanmış olduğunu, görüşeceği isimler arasında adalet bakanı ve anayasa mahkemesi başkanının da bulunduğunu kaydetti.

"EN KISA SÜREDE YAPICI DİYALOG YÜRÜTÜLMELİ"

CSU'lu vekil, ziyaretinin iptal edilmesinin ardından, "iletişimin koparılmaması gerektiğini ve en kısa sürede yapıcı bir diyalogun yürütülmesi gerektiğini" ifade etti.

AKPM'NİN KARARI SONRASI İPTAL EDİLDİ

Türkiye'nin iptal kararı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'nin yeniden siyasi denetime alınmasının ardından geldi. AKPM salı günü Avrupa Konseyi üyeliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesini gerekçe göstererek, Türkiye'nin yeniden siyasi denetim sürecine dâhil edilmesini kararlaştırdı.(Kaynak: Deutsche Welle Türkçe)