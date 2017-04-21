Türk Yıldızları'ndan Nefes Kesen Prova

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında yapacakları gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştiren 'Türk Yıldızları' akrobatik hareketlerle izleyenleri mest etti. Dün yapılan ilk provada bir anda gökyüzünde alçaktan uçan uçakları gören ve ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar, bugün ise provanın keyfini çıkardı.



Türk Hava Kuvvetleri (THK) Akrobasi Timi 'Türk Yıldızları', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi törenleri öncesi Antalya'da prova uçuşları gerçekleştirdi. Gösterilerinde "Sekiz" süpersonik (ses üstü) uçak kullanan dünyanın sayılı akrotimi olan Türk Yıldızları, prova uçuşlarında Antalya semalarında akrobatik hareket gerçekleştirerek izleyenlerin nefesini kesti. 4'lü ve 2'li paketler halinde uçuşlar gerçekleştiren Türk Yıldızları, birbirlerine oldukça yaklaşınca vatandaşların yüreği ağzına geldi. Vatandaşlar bu muhteşem görüntüleri kaydetmek için cep telefonlarına sarıldı.



"İnsanın yüreğini ağzına getiren hareketler yapıyorlar"



Uçak meraklısı kızı Ada ile birlikte gösterileri izleyen Hüseyin Yetişpalaz, "Zaten dünyaca meşhur bu uçuş grubu. Dünyanın en iyi pilotları bizde zaten. Çok heyecan vericiydi. İnsanın yüreğini ağzına getiren hareketler yapıyorlar" diye konuşurken, gösterileri izleyenlerden Emine Biçer, "Muhteşemdi. Türk'ün cesareti diyorum. Görünce çok etkilendim. O yükseklikte bu hareketleri yapabilmek gerçekten büyük bir cesaret. Gurur duyuyorum onlarla" dedi.



"Çok tecrübeli oldukları belli oluyor"



Çocuklarıyla birlikte gösterileri izlemek için Konyaaltı varyantlara gelen Aykut Öztekin ile eşi Gülçin Güler Öztekin ise, "Çok güzeldi. İlk defa bu kadar yakından izledik. Çok güzel bir görüntü oluştu. Otelde kalıyorduk, otelde yanımızdan geçtiler. Pilot falan dedik, sonradan baktık Türk Yıldızlarıymış. Biz de onlarla beraber çıktık. Çok güzeldi yakından izlemek. Farklı hareketler vardı, gerçekten çok iyiydi. Yaptıkları hareketlerden çok tecrübeli oldukları belli oluyor" diye konuştu.



Öte yandan Akrobasi timinin 6 adet süpersonik savaş uçağıyla gösteri uçuşu, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 15.20'de izlenebilecek. - ANTALYA