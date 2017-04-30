Türk Sanatçı Heyeti Yunanistan'da

Yunanistan'ın Naoussa kentinde Greek Art Union (Yunan Sanat Birliği) tarafından düzenlenen Uluslararası Dostluk, Barış, Kültür ve Sanat Festivali için Edremit'ten hareket eden Türk sanatçıların oluşturduğu heyet Yunanistan'a ulaştı.



2'ncisi, geçtiğimiz yıl Edremit ilçesinde yapılan 'Greek Art Union Uluslararası Dostluk, Barış, Kültür ve Sanat Festivali' bu yıl Yunanistan'da düzenleniyor. Naoussa kentinde gerçekleştirilecek olan festival çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle 4 Mayıs günü sona erecek. Greek Art Union tarafından aynı isimle düzenlenen festival ile ülkeler arası kültür, sanat ve dostluğu pekiştirmek amaçlanırken, ressam, müzisyen, halk oyunları ekibi, fotoğraf sanatçıları ve şairlerden oluşan 90 sanatçı 2 otobüs ile Edremit ilçesinden hareket ederek Yunanistan'a giriş yaptı. İlçenin terminal önünde, uğurlama töreni gerçekleştirildi ve törene, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın da katıldı. Törende, sanatçılardan bazıları çaldıkları müzik aletleriyle Yunan şarkılarını seslendirdi. Türk sanatçı heyeti üyeleri, Yunanistan'ı beğendiklerini ve çok güzel bir şekilde karşılandıklarını söyledi.



Greek Art Union Türkiye temsilcisi Hasan Kadakçı konuyla ilgili açıklama yaparak, "Dostluk Yorganı gibi, şimdi de Dünya Dostluk Sevgi ve Barış Kuşağı hazırlandı. Bu kuşağın açılış törenini yapmak ve dünyada dostluğa, barışa ve sevgiye dikkatleri çekebilmek amaçlı olarak Yunanistan da düzenlenen 2. Naoussa Dostluk, Barış, Kültür ve Sanat Festivali' çıkmak üzere tün arkadaşlarımızla birlikte yoldayız. Tüm dünyaya mesaj vermek amacındayız. 90 kişilik ekiple yola çıkıyoruz. Ses sanatçıları, folklor ekipleri, ressamlar, şairler ve yazarlar bulunuyor. Türk kültürünü Yunanistan da anlatacağız. Türk ve Yunan vatandaşlarının kardeşçe, barış ve sevgi içerisinde çalışmalarını arkadaş olmalarını sağlayacağız. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için uğraşacağız. Festivale 10 farklı ülkeden 660 sanatçı katılacak. Dostluk barış ve sevgi kuşağına ise şuana kadar 400 sanatçının eseri ile katılımı bulunuyor. Bu sanatçılardan 200'ü bizzat festivale de gelerek eserlerini sergileyecekler. Güzel bir festival olacak. Emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR