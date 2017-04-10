Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde tören düzenlendi.



Hassa ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği bahçesinde etkinlikler kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.



Etkinlikte İlçe Müftü Vekili Mehmet Sain, şehitler için dua etti.



Programa, Kaymakam Yusuf Turan, Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nuri Dilek, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Orçan, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.



Kırıkhan ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.