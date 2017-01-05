Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Türk Halk Müziği Geleneksel Kış Konseri düzenlenecek.
Antalya Kültür Merkezi'nde 10 Ocak'ta, şef Osman Çolak yönetiminde gerçekleştirilecek konser Fatih Hoşgönül'ün sunumuyla Antalyalılarla buluşacak. Bağlamada Ahmet Turgut, Atiye Tezcan, Rasih Çetkin, Kazım Şekerci ve Hasan Cihan Aşıkoğlu'nun yer aldığı konserde kabak kemanede Deniz Dinçel, üflemeli sazlarda Ali Bedel, ritim sazda ise Ahmet Turan Çetindere, müzikseverlerin karşısına çıkacak.
Halk eğitim merkezi müdürü Kenan Yavuz, yaklaşık 20 kişiden oluşan koronun seslendireceği türkülerin yer alacağı konsere bütün Antalyalıları beklediklerini bildirdi.
Türk Halk Müziği Geleneksel Kış Konseri
Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Türk Halk Müziği Geleneksel Kış Konseri düzenlenecek.
Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Türk Halk Müziği Geleneksel Kış Konseri düzenlenecek.
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