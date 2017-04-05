Türk Derbisi Eczacıbaşı Vitra'nın

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı.



Şampiyonlar Ligi Altılı Play-off'ta iki Türk takımını karşı karşıya getiren eşleşmede Fenerbahçe, ilk maçı 3-2 kazanmıştı. Rövanş maçının çekişmeli geçen ilk setini 31-29 Fenerbahçe kazandı. İkinci sette Eczacıbaşı VitrA etkiliydi ve seti 25-14 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.



Üçüncü ve dördüncü setlerde yine çekişme vardı. Üçüncü seti 27-25 alan Eczacıbaşı VitrA, dördüncü seti de 25-23 kazanarak rövanş maçını 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.



Eczacıbaşı VitrA'da Brezilyalı voleybolcu Thaisa Daher Pallesi'nin üçüncü sette sağ ayak bileği kırıldı. Hastaneye kaldırılan Thaisa'nın ameliyat edileceği bildirildi.



Eczacıbaşı VitrA, 23-24 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Treviso kentinde oynanacak Dörtlü Final'de Vakıfbank-Volero Zürih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Fenerbahçe: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3



Salon: Burhan Felek



Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)



Fenerbahçe: Kim Koung, Dicle Babat, Balkestein, Natalia, Eda Dündar, Tom Kom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ergül Avcı, Polen Uslupehlivan, Ezgi Dilik, Bahar Guidetti, Şeyma Ercan)



Eczacıbaşı VitrA: Larson, Adams, Ognjenovic, Kosheleva, Thaisa, Boskovic (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Aköz, Neslihan Güler, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı)



Setler: 31-29, 14-25, 25-27, 23-25



Süre: 129 dakika (40, 24, 34, 31)



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