Turizm Haftası Kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Turizm Haftası düzenlenen etkinlik ile kutlandı. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "Bizler Edremit ilçemizi sadece yazın 2-3 ay turizm yapılan bir yer olmaktan çıkararak yılın 12 ayında ve her mevsimde turizm yapılan bir yer haline getirmek zorundayız."dedi.



15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası nedeniyle Güre'de etkinlikler düzenlendi. Bir termal otelde düzenlenen etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra turizmciler yapılan faaliyetler hakında kısa bir bilgi sundular. Daha sonra kürsüye çıkan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka "İçinde bulunduğumuz Edremit, yaklaşık 145 bin kış nüfusu, 1 milyonun üzerinde yaz nüfusu ile koskocaman bir turizm beldesi. Ben bunu bilerek söylüyorum. Çünkü Edremit ne olursa olsun dönüp dolaşıp turizm merkezi olmak mecburiyetinde. Bu sadece gelir kaynakları açısından değil. Öyle bir noktadayız ki. Güneyimiz masmavi suları ile Edremit Körfezi. Kuzeyimiz ise cennet yeşili Kazdağları. Bu kadar güzel bir doğanın içinde hakikaten dünyada cennet varsa "O burasıdır" diyebileceğimiz bir noktada olan Edremit'i koruyabilmenin tek ve gerçek yolu, Edremit'in bir turizm merkezi haline dönüşmesi" dedi.



Turizm Haftası nedeniyle yapılan etkinlikte konuşan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "Edremit ilçemiz tarihi ile, zeytini ile, Kazdağları ile, termali ile, deniziyle ülkemizin en önemli turizm değerlerinden birisidir. Bizler ilçemiz için, Edremit'imiz için, marka şehir olması için, ilçe kaymakamlığı, belediye ve sivil toplum kuruluşlarımız el birliği içinde çalışmaktayız. Edremit potansiyelini çok daha iyi değerlendirerek ilçemizi çok daha iyi yerlere getirmeliyiz. 2023 vizyonu çerçevesinde, Hedefimiz marka şehir Edremit'i oluşturabilmektir. Edremit ilçemizde 178 tane konaklama tesisimiz, 6 bin oda kapasitemiz ve 16 bin 500 yatak kapasitemiz bulunmakta. İlçemizin 31 kilometre sahil şeridi bulunmakta ve çok sayıda mavi bayraklı plajımız bulunmakta. İlçemizin zeytini, Kazdağları, termali bizler için çok önemli bir değer. Bizler Edremit ilçemizi sadece yazın 2-3 ay turizm yapılan bir yer olmaktan çıkararak yılın 12 ayında ve her mevsimde turizm yapılan bir yer haline getirmek zorundayız."dedi.



Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler şiirler okudu ve halk dansları gösterisi sunuldu. Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin sunulmasından sonra Barış Yorganı ve tarihi Edremit fotoğraflarının sergilenildiği sergi protokol tarafından gezildi. - BALIKESİR