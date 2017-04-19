Turizm Haftası Kutlamaları Başladı

Beykoz Belediyesi ve Beykoz Kaymakamlığı işbirliğiyle yürütülen Turizm Haftası kutlamaları Anadoluhisarı Şehit Murat Akdemir Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde düzenlenen törenle başladı.



Turizm konusunda toplumu bilinçlendirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm faaliyetlerine katılımını artırmak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihinde kutlanan hafta kapsamında gezi ve turistik etkinlikler yer alacak.



Haftanın açılış törenine Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcıları Muharrem Kaşıtoğlu, Salim Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, İlçe Spor Müdürü Bülent Küçük, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe sakinleri katıldı.



İBB Mehteran Gurubu'nun gösterisiyle başlayan etkinlikte, Beykoz Belediyesi Folklor Ekibi Türkiye'nin tüm yörelerinden folklor gösterileri sergiledi. Okul bahçesinde ise Türkiye'nin 7 Bölgesi'nin tarihi, turistik özellikleri ve yemek kültürünü sergileyen stantlar kuruldu.



"Kültür ve medeniyetimizi gelecek kuşaklara taşıyoruz"



İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, "Kültür ve medeniyetimizi gelecek kuşaklara taşımak için folklorümüze ve bu çalışmalara destek olmak gerekir, bu etkinliği önemsiyoruz. Bütün bölgelerin kültürel ve coğrafik özelliklerini yansıtan stantlarda, oraların özellikleri ve damak tatları sergileniyor. Bu çalışmalara katkı sunan Beykoz Belediyesi, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum" dedi.



"Beykoz'da olmaktan dolayı çok şanslıyız"



Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Kaşıtoğlu ise, "Turizm Haftası'nı geçen yılda Beykoz'da yapmıştık, bir hafta boyunca İstanbul'un içinden ve dışarıdan gelenleri etkinliklerde ağırladık. Doğası, denizi ve eşsiz tarihi güzellikleri ile İstanbul'un sayılı ilçeleri arasında yer alan, 3 bin 500 yıllık tarihiyle önemli bir yer olan Beykoz'da olmaktan dolayı çok şanslıyız. Bu okula 15 Temmuz Şehidi Murat Akdemir'in ismi verildi. Bu vesileyle ruhuna Fatiha okuyalım. Turizm Haftası'nın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Programın sonunda 15 Temmuz Şehidi Murat Akdemir'in anısına yemek ikram edildi. - İSTANBUL