Turgutlu'da Kamp Merkezi İhaleye Çıkıyor

Turgutlu'da Ovacık Yaylası Doğal Gençlik Kamp Merkezi ihale gününde geri sayım başladı.



Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Turgutlu halkına verdiği sözlerden biri daha 2017 yılında hayata geçiyor. Turgutlu'nun doğal güzelliği ile en gözde bölgelerinden biri olan Ovacık Yaylası'na yapılacak Ovacık Yaylası Doğal Gençlik Kamp Merkezi'nin 2017 yılı yatırımları arasında yer aldığını müjdeleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, projeyle birlikte ilçenin kültür, turizm ve spor alanında Türkiye çapında daha da tanınma imkanı bulacağını ifade etti. Ovacık Yaylası Doğal Gençlik Kamp Merkezi'nin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında dile getirildiğini ifade eden Başkan Şirin, "Bizler ilk günkü heyecan ve azimle çalışmaya devam ederken, projelerimizi bir bir hayata geçiriyor olmanın onurunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün de meclis toplantısında bir kez daha ifade etmiştir ki Ovacık Yaylası Doğal Gençlik Kamp Merkezi Projesi'nde ihale günü alma noktasına gelinmiştir. Hayırlısıyla inşallah 2017 yılı Mart-Nisan ayında inşaat çalışmalarına başlanacak. Yaklaşık 94 bin 900 metrekarelik alan üzerine uygulanacak projenin içerisinde sportif faaliyet alanları, bungalov evleri, hobi bahçeleri gibi dinlenme ve kamp alanları bulunacak. Sadece Manisa'da değil, tüm Ege Bölgesi'ne hitap edecek dört dörtlük bir projeyle Turgutlu'ya önemli bir yatırım kazandırmış olacağız" dedi. - MANİSA