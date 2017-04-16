Turgay Güler Programı Böyle Açtı

Turgay Güler programı Dombra şarkısıyla açtı.

Turgay Güler programı Dombra şarkısıyla açtı...

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Izmir Milletvekil, Turgay Güler, Güler
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