Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Tunceli Pülümür'deki helikopter kazasında şehit olanlar için taziye mesajı yayımladı.



Rektör Coşkun, mesajında, dün Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopterin görev uçuşu sırasında kötü hava koşulları sebebiyle düşmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.



Coşkun, kazada şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı dileğinde bulundu.