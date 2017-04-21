Tunceli'de Engelli Çocuklar, Emniyet Müdürünü Ziyaret Etti

Tunceli'de polis kıyafeti giyen ve şapkası takan engelli çocuklar, emniyet müdürünü ziyaret etti.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli çocuklar, öğretmenleriyle birlikte İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş'i ziyaret etti. Polis şapkası takan çocuklardan biri, emniyet müdürü Ateş'in makam koltuğuna oturdu. Ziyarette öğretmenlerle birlikte çocuklar, Pülümür'deki helikopter kazasındaki 12 şehit için de taziyelerini de iletti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, şehitler için başsağlığı ileten tüm çocuklara ve öğretmenlere teşekkür etti. - TUNCELİ