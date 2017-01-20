Tunceli'de Bölgesel Kalkınma Konferansı Düzenlenecek

Fırat Kalkınma Ajansı Tunceli Müdürlüğü ve Munzur Üniversitesi işbirliğinde düzenlenmesi planlanan 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı'nın işbirliği protokolü imzalandı.



Protokol, Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi olan Tunceli Valisi Osman Kaymak ve Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek arasında imzalandı.



Vali Osman Kaymak, konferansla uluslararası düzeyde akademisyenleri Tunceli'de buluşturmayı planladıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Konferansın amacı bölgesel kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamlarını, uygulamacıları ve üniversiteler dışındaki araştırmacıları buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine zemin hazırlamaktır. Konferans sonunda yayınlanacak bildirilerle bölgesel kalkınma konusunda literatüre önemli bir katkı sağlanacak ve aynı zamanda bu konuda karar alıcılara yol gösterici bir eser ortaya konulacak. Konferansın ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."