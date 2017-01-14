Tunceli Barosu'ndan Munzur Vadisi'nde Acele Kamulaştırmaya Tepki

TUNCELİ Barosu Başkanı Barış Yıldırım, Bakanlar Kurulu kararı ile Munzur Vadisi'nde yapımı kararlaştırılan Konaktepe HES için acele kamulaştırma kararı alınmasının hukuki olmadığını; bunun bölgede yüzlerce bitki türü ile bir çok hayvan türünün yok olmasına yol açacağını ileri sürdü.



Baro Başkanı Barış Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında, Munzur Vadisi Milli Parkı sahasında yapımı planlanan birçok baraj ve HES ile ilgili yargı sürecinin halen devam ettiğini söyledi. Bakanlar Kurulu kararı ile burada yapılması kararlaştırılan Konaktepe HES için acele kamulaştırma kararı alındığını kaydeden Barış Yıldırım, burada bir çok endemik bitki ve hayvanın yaşadığını yapılacak HES ile birlikte bunların yok olacağını savundu. Yıldırım, şunları söyledi:



"Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde toplam 4 baraj ve 6 HES projesine izin veren bakanlık kararının iptali amacıyla 19.12.2011 tarihinde dava açılmıştı. Davanın temyiz sürecinde Danıştay 10'uncu Dairesi 2014/247 E. sayılı dosyasında verdiği, 06.11.2014 tarihli kararına rağmen, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapımı planlanan 4 baraj ve 5 HES projesi ile Mercan Reg. HES Projesi'ne Milli Parklar Kanunu'nun 14'üncü maddesi çerçevesinde verdiği izin kararının iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Tüm anılan Danıştay kararlarına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Danıştay kararlarını hiçe sayarak Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarında inşa edilmesi planlanan en büyük baraj projesi durumundaki Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile Konaktepe HES II projesinin nazım imar planı ile uygulama imar planını onaylamıştı. İmar planlarına karşı açılan dava hali hazırda İdare Mahkemesi'nde devam etmekte olup, dava kapsamında keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması ara kararı alınmıştır."



Yargı süreci beklenmeden geçen 13 Ocak tarihiyle Bakanlar Kurulu'nca Konaktepe Barajı ve HES I-II için acele kamulaştırma kararı alındığını belirten Baro Başkanı Yıldırım bunun hukuka aykırı olduğunu söyledi.



"BİRÇOK ENDEMİK BİTKİ TÜR YOK OLABİLİR"



Baro Başkanı Yıldırım Munzur Vadisi'nin endemik bitki türleri bakımında Türkiye'de eşine ender rastlanan yerlerin başında geldiğini, barj yapılması durumunda birçok endemik bitki türünün ve birçok yaban hayvanın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirterek, şöyle konuştu:



"Munzur Milli Parkı florasında hali hazırda bin 600 bitki türü saptanmış olup, bunlardan yüzde 18'i Munzur'a endemik türlerden oluşmaktadır. Munzur Milli Parkı faunasında Munzur Alası dahil saptanmış çeşitli endemik canlı türleri bulunmaktadır. Belirtmek gerekir ki, yakın zamana kadar neslinin tükendiği değerlendirilen Anadolu Parsı'nın Munzur Havzası'nda yaşadığına dair işaretler ve akademik tespitler bulunmaktadır. Munzur, Alevilik bakımından da bir inanç ve ibadet merkezidir. Yöre mitolojisinde önemli yer bulan Munzur'un efsanevi bir yanı da bulunmaktadır. Dersim'in kültürel ve doğal mirasının en önemli öğelerinden olan Munzur'da baraj ve HES hukuksuzluğuna geçit vermeyeceğiz."



- Tunceli