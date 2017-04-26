Tümgeneral Özoğlu'ndan Etso'ya Ziyaret

9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, "Erzurum kalkınmayı ve gelişmeyi hak ediyor, bunun için şehrin dinamiklerinin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekir." dedi.



Tümgeneral Özoğlu, Erzurum Ticaret Odası Başkanı (ETSO) Lütfü Yücelik'i makamında ziyaret etti.



Tümgeneral Özoğlu'nu, binaya gelişinde ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, Meclis Başkanı Saim Özakalın ile Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yücelik, geçmiş dönemlerde Erzurum'da askeri birliklerin fazla olduğunu ve bunun il ekonomisine ve sosyal hayatına katkı sağladığını belirterek, "Zamanla bu birliklerin sayısının azalması ticari anlamda bizi etkiledi. 55. Ağır Bakım Fabrikası şehrimize hem ekonomik hem de istihdam anlamında büyük katkı sağladı. Umut ediyoruz ki savunma sanayi alanında benzeri merkezlerin ve askeri birliklerimizin sayısı fazlalaşır." dedi.



Tümgeneral Özoğlu da "Erzurum kalkınmayı ve gelişmeyi hak ediyor, bunun için şehrin dinamiklerinin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekir." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından Yücelik, Özoğlu'na plaket ve Oltu taşı armağan etti.