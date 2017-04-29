Tuluyhan Uğurlu ile Alsancak Garında Cumhuriyet Trenleri Konseri

6 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'da Alsancak Tren Garında 160 yıl öncesine dönüp bir tren yolculuğuna çıkıyoruz. Osmanlı'nın borçlarla yaptırdığı Alsancak Garı'ndan Anadolu'ya doğru yol alırken Kurtuluş Savaşının demiryolu kahramanlarının yanı başında düşmana karşı durup, Cumhuriyeti kuruyoruz. Atatürk'ün vagonunun hemen yanında Cumhuriyet Trenleri ile o coşkulu günlere geri dönüyoruz.

Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, ılık bir bahar gecesinde farklı bir konserle İzmir'e merhaba diyor. Bir bahar akşamı içinde yaşadığımız dünyadan uzaklaşıp peronda sıcacık çayınızı yudumlarken, müziğin kanatlarında göklere yükselmeye, dünyayı bir tren penceresinden izlemeye hazır mısınız?

Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu İzmir'in 160 yıllık tarihi bir yapısında Alsancak Tren Garında dünden bugüne tren nostaljini anlatan konseriyle İzmirli sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı daha önce İstanbul'da Sirkeci ve Haydarpaşa garlarında verilen ve büyük ilgi gören bu farklı konseri, ilk kez İstanbul dışına taşınıyor.

200'e yakın tarihi görüntü eşliğinde sunulacak konserde konuklar, İzmir'den binecekleri trenle uzun bir yolculuğa çıkacaklar. Pamuk tarlalarının arasından geçip, Ege'nin verimli ovalarından denize doğru süzülüp dünya ile buluşacaklar… Avrupa'dan gelen Şark Ekspresi yolcuları ile tanışıp, Hicaz Demiryolu ile Anadolu topraklarından kalkan trenle Halep, Şam, Beyrut, Kudüs, Mekke, Medine'ye doğru yol alacaklar. Konserin bu bölümünde seyirci kısa bir süre için de olsa bir tren penceresinden dünyaya Ortadoğu'dan bakacak...

Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal ve genç Türkiye'nin kurucuları ile birlikte cepheye asker taşıyacak, raylar üzerinde Kurtuluş Savaşı'nın tüm cephelerinde dolaşacaklar… Ve Cumhuriyet'le gelen milli tren projesi… Yurdun her yerini demir ağlarla ören gizli kahramanlar… Mustafa Kemal Atatürk'ün tren penceresinden Anadolu ile buluşması… Ve son yolculuk, İstanbul'dan Ankara'ya kalkan bir tren ve gözyaşları içinde onu yolcu eden bir millet…

