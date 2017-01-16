Tugay Komutanı Tayanç'tan Rektörlüğe Ziyaret

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Pakiş'i ziyaret etti.



Hakkari'de esnaflar başta olmak üzere çarşı merkezinde vatandaşlarla sohbet ederek onların sorun ve sıkıntıları ile yakında ilgilenen Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Pakiş'i de makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Üniversite çalışmaları hakkında Rektör Vekili Pakiş'ten bilgi alan Tuğgeneral Tayanç, eğitim için üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirtti. - HAKKARİ