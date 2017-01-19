Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, iki gün evvel av tüfeğiyle vurulan genç hayatını kaybetti.



Olay, 16 Ocak tarihinde İbrahimce Mahallesi 395. Sokak'ta meydana geldi. R.D. (25), henüz belirlenemeyen bir sebeple av tüfeği ile ateş ederek, Sezgin A'yı (19) başından, H.A. (14) isimli çocuğu sırtından yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda bulunan S.A, 2 gündür devam eden ölüm kalım mücadelesini kaybetti.



Zanlı R.D. polis tarafından saklandığı arkadaşının evinde gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan R.D. tutuklanırken, Sezgin A. bugün toprağa verildi. - BALIKESİR