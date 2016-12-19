Tuba Büyüküstün ile Yakalanan Erkan Avcı Kimdir?

Tuba Büyüküstün ile Erkan Avcı samimi bir şekilde görüntülendi. Erkan Avcı kimdir sorusunun cevabını sizler için derledik. Tuba Büyüküstün önceki akşam rol arkadaşı Erkan Avcı ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Set arasını bir kafede kahve içerek değerlendiren ikili, samimi halleriyle dikkat çekti. Habertürk'ün haberine göre; sohbet edip şakalaşan Büyüküstün ve Avcı, kapıda gazetecilerin beklediğini bilmelerine rağmen mekândan kol kola ayrıldı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN İLE ERKAN AVCI SEVGİLİ Mİ?

Tuba Büyüküstün ile Erkan Avcı sevgili mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Eşi Onur Saylak'tan ayrılacağı konuşulan güzel oyuncu, konuyla ilgili soruları, "Ben size ne söylesem yine farklı algılanacak o yüzden konuşmayacağım. Sete yetişmemiz gerek" diyerek geçiştirdi.

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı 1 Ocak 1982 Diyarbakır doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitirmiştir. Karadayı dizisinde (Barut) Necdet Güney isimli karakteri canlandırarak ünlenmiştir. Zenne filminde oynadığı "Ahmet" rolüyle 2011 yılı, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.





