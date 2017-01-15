Tsyd İl Temsilciliği Spor Muhabirleriyle Yemekte Buluştu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından, kentteki yerel ve ulusal spor muhabirlerine yemek verildi.



Kentteki bir restaurantta gerçekleştirilen yemeğe çok sayıda yerel ve ulusal basında görev yapan spor muhabirleri ve yazarları katıldı. Etkinlikte konuşan TSYD İl Temsilcisi Nadir Güzbey, kentte son dönemde farklı spor dallarının artması ile spor muhabirliği öneminin daha fazla arttığını ifade ederek, "Spor Toto 3. Lig'in, 2. yarısının başlaması nedeniyle ilimizde spor basınında görev yapan tüm meslektaşlarımızla bir araya gelmek istedik. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun artması ve ilimiz spor basının gelişmesi adına muhabir ve yazar arkadaşlarımızla karşılıklı alışverişinde bulunduk. Sporun özellikle ilimizin tanıtımına katkı sağlaması için bu tür etkinlikleri ilerleyen zamanlarda da devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.



Öte yandan, Güzbey stad ve spor salonlarında uyulması gereken kurallar hakkında da muhabirlere bilgiler verdi.



Gerçekleştirilen etkinlik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR