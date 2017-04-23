TSK'dan Kuzey Irak'a Hava Harekatı

Türk Silahlı kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Zap, Gara ve Kandil bölgelerine icra edilen hava harekatı sonucunda teröristlerce kullanılan çok sayıda mağara, sığınak ve silah mevziinin ateş altına alınarak imha edildiğini açıkladı.



TSK, Irak'ın kuzeyi Zap, Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatları icra edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, 23 Nisan 2017 tarihinde 10.20-11.30 saatleri arasında Irak'ın kuzeyi Zap, Gara ve Kandil bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatları düzenlendiği, anılan bölgelerde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan çok sayıda mağara, sığınak ve silah mevziinin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi. Görevlerini başarıla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri belirtildi. - ANKARA