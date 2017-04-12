Trump: Suriye'deki Vahşi İç Savaşı Bitirmenin Zamanı Geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de altı yıldır devam eden iç savaş için 'artık bitirmenin, teröristleri yenmenib ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı'diye konuştu, NATO müttefiklerinin de birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.





Trump, "Masum sivillerin kimyasal silahlarla acımasızca katledilmesine ve özellikle küçük yaşta savunmasız çocukların ve bebeklerin barbarca öldürülmesine insan yaşamına değer veren bütün ülkeler var güçleriyle dur demeli" diye konuştu.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Washington'da ortak bir basın toplantısı düzenleyen Trump, daha önce savunduğu 'NATO miadını doldurdu' görüşünü ise değiştirdiğini ifade ederek "NATO'yu güçlendirmek için çalışacağım" dedi.





ABD Başkanı Trump, seçim kampanyası döneminde ve başkanlık görevini devralmasının sonrasındaki haftalarda NATO'nun varlık nedeninin ortadan kaybolduğunu, ABD üzerinde mali bir külfete dönüştüğünü ve ittifakın diğer üyelerinin ABD'ye adil davranmadığını savunuyordu.





Trump basın toplantısında "Uzun zaman önce şikayetçiydim ama bazı şeyleri değiştirdiler. Artık terörizmle savaşıyorlar" diye konuştu.



Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Moskova temaslarına da değinen Trump, görüşmelerin beklenenden daha iyi geçtiğini söyledi.



Suriye ordusuna ait uçakların Tomahawk füzeleriyle vurulması konusunda "Hiç şüphe yok ki ABD doğru şeyi yapmıştır" diyen Trump, Rusya'nın geçen hafta 90'a yakın kişinin gaz zehirlenmesinden öldüğü Han Şeyhun'daki olaylardan önceden haberdar olmadığını düşünmek istediğini söyledi.





ABD, Han Şeyhun'da Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığını savunuyor. Rusya ise zehirli gaz bulunan ve muhaliflere ait olan bir deponun vurulması sonucu ölümlerin meydana geldiğini öne sürüyor.