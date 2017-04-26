Namık Kemal Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları Triatlon Şampiyonası ödül töreni gerçekleştirildi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yerleşkesi şenlik alanından yapılan törende, şampiyonada dereceye girenlere kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.



19 farklı üniversitenin takımlarının yarıştığı Triatlon Şampiyonası'nda Elit Erkekler birinci ve ikinci Balıkesir Üniversitesi üçüncü ise Ege Üniversitesi oldu.



Elit Bayanlarda birinci Yaşar Üniversitesi İkinci Balıkesir Üniversitesi üçüncü ise Dokuzeylül Üniversitesi olurken, gerçekleştirilen ödül töreninde Triatlon Şampiyonası'nda dereceye giren üniversitelere Rektör Prof. Dr. Osman Şimşek tarafından kupaları takdim edildi.



Ödül töreninde konuşan Şimşek, yatırımların en güzelinin gençlere olan yatırım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Namık Kemal Üniversitesi olarak bu yatırımlar devam edecek. Yarışmalarda başarılı olan sporcularımızı kutluyorum. Öğrencileri bir araya getiren bu faaliyetlerin artarak devam etmesini diliyorum. Üniversite Spor Oyunlarına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz."



Daha sonra Şimşek Spor Kompleksi önündeki Koç Spor Fest Duraklarını gezerek incelemelerde bulundu.