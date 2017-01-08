Trakya'da Kış

EDİRNE (AA) - Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti, soğuk hava etkili oluyor.



Trakya genelinde kent merkezlerinde etkisini kaybeden kar ara ara yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor. Meteorolojik tahminlere göre cumaya kadar kar yağışlı sistemin etkisinde olacak bölge genelinde, öğleden sonra kar yağışının kent merkezlerinde yeniden başlayacağı tahmin ediliyor.



Bölge genelinde dondurucu soğukların etkisi sürüyor



Edirne



Kar yağışının etkisini yetirmesine rağmen ayazın üşüttüğü Edirne'de kış şartları yaşamı olumsuz etkiliyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kentte Tunca ve Meriç nehirlerinin durağan bölümleriyle yol ve kaldırımlarda buzlanma görülüyor. Edirne Belediyesi ekipleri kent merkezinde karayolları ekipleri ise kent merkezi dışındaki alanlarda tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Edirne Valisi Günay Özdemir yaptığı açıklamada, kent genelinde kapalı köy yolunun olmadığını açıkladı. Özdemir, çetin kış şartları ve yoğun kar yağışına rağmen ekiplerin yoğun mesaisiyle Edirneliler'in sıkıntı yaşamadığını bu anlamda ekiplere teşekkür ettiğini belirtti.



Bu arada sağlık ekipleri de özellikle köylerden tedavi için kente gelemeyen hastalar için yoğun çaba sarf ediyor. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler paletli ambulansla pek çok vakaya ulaştı.



Bu durumlardan biride Süloğlu ilçesinde yaşandı. Akardere köyünde oturan ve sağlık sorunları olan 90 yaşında Şaziye Kara'nın oğlu Necati Kara 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine, paletli ambulans ve UMKE, Kara'nın hastaneye ulaştırılması için çalışma başlattı. Köye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları hastayı hastaneye götürdü.



Kırklareli



Kırklareli kent merkezinde etkisini kaybeden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.



Kar yağışı ve tipi özellikle Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçesince etkilisini sürdürüyor. Kış şartlarına uygun olmayan lastiklerle yola çıkan pek çok sürücü yolda mahsur kalıyor. Mahsur kalan araçlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarılıyor. Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde araçların zincirsiz ilerlemesine izin verilmiyor.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, kar yağışı ve tipi nedeniyle dün itibarıyla 105 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Ekiplerin aralıksız çalışmaları sonucu 50 köy yolunun ulaşıma açıldığını bildiren Eser, 55 yolun da en kısa sürede açılması için gayret gösterdiklerini kaydetti.



Eser, Demirköy ilçesinde bazı bölgelerde kar kalınlığının 1,5 metre olarak ölçüldüğünü aktardı.



Tekirdağ



Tekirdağ ve ilçelerinde de kar yağışı etkisini kaybetti.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde, karayolları ve belediye ekipleri yollarda buzlanma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan, Marmara Denizi'nde 2 gündür etkisini sürdüren poyraz ve karayel deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Marmara Denizi'nde önceki gün başlayan ve hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle seyre devam edemeyerek Şarköy açıklarına demirleyen 43 şilep ve tankere, bugün 8 gemi daha eklendi.



Bu arada, etkili rüzgar sebebiyle tekneleriyle Şarköy'deki Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına sığınan balıkçılar da, hava koşullarının düzelmesini bekliyor.