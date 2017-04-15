Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kırklareli'nde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Salih Şentürk'ün yönetimindeki B 9423 BK plakalı otomobil ile Osman Yavuz idaresindeki 39 BB 056 plakalı otomobil, Akalar Mahallesi Çağlayan Kavşağı'nda çarpıştı.



Kazada, sürücü Osman Yavuz, otomobilinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonucu Yavuz'u sıkıştığı yerden çıkardı.



Kazada yaralanan Yavuz, Salih Şentürk ile eşi Fatma Şentürk, ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu yaklaşık 1 saat trafik akışına kapalı kaldı.