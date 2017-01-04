Trabzonspor'un Antalya Kampı

Trabzonspor'un yeni transferleri Emmanuel Mas ve Joao Pereira, ilk antrenmanlarına çıktı.



Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde yeni transferler Mas ve Pereira, takımla çalıştı.



Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Gloria Sports Arena'da yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleşti. Koşuyla başlayan antrenman, serbest pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra üç gruba ayrılan bordo-mavili futbolcular, dar alanda pas ve pres çalışması gerçekleştirdi.



Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Yanal'ın futbolculara taktik çalıştırdığı öğrenildi.



Bordo-mavililerin antrenmanına Afrika Uluslar Kupası için Togo Milli Takımı'nda yer alan Serge Akakpo ile rahatsızlığı bulunan Dame N'Doye katılmadı.



Trabzonspor, kampın ikinci gününü akşam antrenmanıyla tamamlayacak.