Trabzonspor'dan Başsağlığı

TRABZONSPOR Kulübü, hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav için başsağlığı mesajı yayınladı.



Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak yer alan mesajda, "Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futboluna gerek futbolcu gerek yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden; 1981'de ikinci kez Gençlerbirliği'nin başına geçtiğinden beri kulübün kurumsal ve sportif gelişimine ömrünü adayan değerli futbol insanı İlhan Cavcav'ı Türk spor kamuoyu asla unutmayacaktır. Sayın İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, başta Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere, ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



- Trabzon