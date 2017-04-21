Trabzonspor'a Bir Arjantinli Daha!

Trabzonspor, Arjantin piyasasına iyice alıştı... Arjantin Milli Takımı'nın sol beki Emmanuel Mas'ı kadrosuna katan bordo-mavililer bu kez Lanus'un yıldızı Ivan Marcone'nin peşinde.



MİLLİ TAKIMDA



Arjantin'den Caracol Radyosu, Trabzonspor'un Lanus takımında forma giyen orta saha oyuncusu Ivan Marcone'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Son dönemde Arjantin Milli Takımı kadrosuna davet edilen Marcone, agresif futbolu ve bitirici paslarıyla dikkat çekiyor.



2.5 MİLYON EURO



28 yaşındaki Ivan Marcone, Arsenal de Sarandi altyapısında yetişti. Daha sonra Lanus'a kiralandı. 2016 yılının Temmuz ayında ise Lanus, Marcone'yi bonservisiyle kadrosuna kattı. Orta sahada forma giyen Marcone, bu sezon 13 maça çıktı. Kulübüyle sözleşmesi 2019 yılında sona erecek Tangocu'nun bonservis bedeli ise 2.5 milyon Euro.



YANAL'A UYUYOR



Trabzonspor'da Ogenyi Onazi'ye iyi teklifler gelmesi durumunda elden çıkarmayı düşünen bordo-mavili yönetimin Marcone'yi transfer edebileceği iddia ediliyor. Tangocu'nun futbolu, Ersun Yanal'ın oyun planına da uyuyor.



(Takvim)