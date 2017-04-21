Trabzon ve Rize Tiyatro Yarışmasında Birinciliği Paylaştı

Gençlik Merkezleri arası tiyatro yarışmasında Trabzon ve Rize ekipleri, Karadeniz birinciliğini paylaştı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Kültür ve Sanat Tiyatro yarışmasında Trabzon ve Rize Gençlik Merkezleri, "Çaycı" ve "Filar" adlı oyunlarıyla Karadeniz Bölge Birinciliğini paylaştı.



Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampında 17 ilin katılımı ile gerçekleştirilen Karadeniz Bölgesi Tiyatro Yarışmasına yazarlığını Yusuf Koçhan, yönetmenliğini ise Osman Gümrükçü'nün yaptığı "Çaycı" adlı komedi oyunu ile katılan Trabzon Gençlik merkezi ekibi, jüri ve izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Birbirinden güzel oyunların katıldığı yarışmada rakiplerini geride bırakarak birinciliğini Rize ekibi ile birlikte paylaşan Trabzon Gençlik Merkezi ekibi, 18 Mayıs 2017 tarihinde Ankara ilinde 7 bölgenin katılımı ile düzenlenecek olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.



'Çaycı' adlı oyunun senaryosunu yazıp başrolünde oynayan Yusuf Koçhan, "Bu süreçte ekip arkadaşlarımla beraber çok çalıştık, eğlendik. Birinci olarak onca emeğimizin karşılığını almak da çok sevindirici oldu. Heyecanımız bitmeden Ankara'daki Türkiye finali için çalışmalara hemen başladık" dedi.



Tiyatroya emek veren bütün ekipleri tebrik eden Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise, "Kültürümüzün önemli bir parçasını teşkil eden tiyatronun gençlerimiz arasında yaygınlaşması, benimsenmesi ve gençlerimizin sanata sahip, kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımızca Gençlik Merkezleri Arası Tiyatro Yarışması'nda Trabzon Gençlik Merkezi oyuncularımız 17 ilin katıldığı bölge yarışmasında ortaya koydukları performans ile birinci oldular. Türkiye finallerinde de aynı başarıyı göstereceklerine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON