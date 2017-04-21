Trabzon Havalimanı İlk Kez Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yaptı

Trabzon Havalimanı ilk kez bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği tarafından düzenlenen "Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali" başladı.



21-26 Nisan tarihleri arasında Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Rusya'dan gelen 35 edebiyatçının katılacağı ve Ortahisar, Vakfıkebir, Sürmene ile Akçaabat ilçelerinde gerçekleşecek etkinliğin açılışı Trabzon Havalimanı'ndaki fotoğraf sergisiyle başladı. Açılışa Ortahisar Belediye Başkan yardımcısı Selahattin Çebi, Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın, Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği üyeleri, edebiyatçılar ve davetliler katıldı. İlk kez bir etkinliğe ev sahipliği yapan Trabzon Havalimanı'nda yolcularda sergiye ilgi gösterirken, sergide "UFET'in atfedildiği yazarlar fotoğraf sergisi" ve "Kervan yolu fotoğraf sergisinin" yanı sıra Trabzon Havalimanı çalışanlarının da çektiği fotoğraflar sergilendi.



Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği Genel Başkanı Esma Ala Türkmen, Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali'nin ilk kez 2014 yılında düzenlendiğini belirterek, "O zaman Gürcistan, İran, Rusya ve Türkiye edebiyatı Trabzon'da 4 ayrı ilçede konuşuldu. Festivalimizin teması yol ve mekan. Biz farkındalık yapmaya çalışıyoruz. Edebiyat konuşurken aynı zamanda tanımak ve tanıtmak ilkesinden yola çıkıyoruz. Sadece edebiyat konuşmuyoruz kültürümüzü, turizmimizi tanıtıyoruz" dedi.



Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın ise, ilk kez bir etkinliğin Trabzon Havalimanında düzenlendiğini dile getirerek, "Trabzon Havalimanımız uluslararası statüde bir havalimanıdır. Bugün burada uluslararası edebiyat festivaline de ev sahipliği yapmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı. - TRABZON