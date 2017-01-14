Torunlarından Birini Göçükte Kaybeden Dede Olay Anını Anlattı

Zeytinburnu'nda binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Mehmet Bilge Özdener ile 60 yaşındaki Mehmet Akbaş'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan aileleri tarafından alındı.



CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI



Dün 7 katlı binanın çökmesi sonucu biri çocuk iki kişi hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitiren 5 yaşındaki Mehmet Özdener ve 60 yaşındaki Mehmet Akbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.



DEDESİ, İKİZ KARDEŞİYLE BİRLİKTE KREŞTEN ALMIŞ



Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Mehmet Özdener'in, ikiz kardeşi Ahmet Kaan'la birlikte dedeleri tarafından kreşten alındığı, kaldırım kenarında eve doğru yürürken çöken binanın enkazında kalarak can verdiği ortaya çıktı. İkiz kardeşi ise hafif yaralarla kurtuldu. Dede Yavuz Özdener ise olayı ufak sıyrıklarla atlattı. Torununun cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen dede Yavuz Özdener, dün yaşanan olayı basın mensuplarına anlattı.



"KEŞKE BANA BİRŞEY OLSAYDI, ONLARA OLMASAYDI"



İki torununu kreşten aldığını ve kaldırım kenarında eve doğru yürüdüklerini anlatan Yavuz Özdener, "Torunlarımı bize götürüyordum. Çünkü bize geldiklerinde çok mutlu oluyorlardı. Eve çok yaklaşmıştık. Tam o sırada bir gürültü duyduk. En son gözümüzü hastanede açtık. Onlar tam önümde yürüyordu. Toz bulutun içinde çocukları bulamıyordum. Vatandaşlar gelip çıkardı. Çocuklar bu akşam bizde kalacaktı. Ben önemli değilim. Keşke bana bir şey olsaydı da onlara olmasaydı. Ben gitseydim keşke" dedi.



CENAZE ORDU'YA GÖNDERİLDİ



Özdener ailesinin bir yakını ise, cenazenin Ordu'nun Kumru ilçesine götürüleceğini, burada cenaze namazının kılınmasının ardından aile mezarlığına defnedileceğini söyledi. Küçük Mehmet'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan çıktığı sırada babası Orhan Yusuf Özdener gözyaşlarını tutamadı. Yusuf Özdener'i eşi Lena Özdener teselli etmeye çalıştı.



3 GÜN ÖNCE ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN ANTALYA'DAN GELMİŞ



Olayda ölen 60 yaşındaki emekli Mehmet Akbaş'ın ise Antalya'da yaşadığı, geçtiğimiz Çarşamba günü Zeytinburnu'nda yaşayan çocuklarını görmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Alışveriş yapmak için dışarı çıkan Akbaş'ın çöken binanın yanından geçtiği ve bu sırada binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak can verdiği öğrenildi. Akbaş'ın cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, defnedilmek üzere Antalya'ya gönderildi. Akbaş'ın cenaze namazının yarın Türbeli Camii'nde kılınacağı öğrenildi. - İstanbul