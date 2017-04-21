Torbalı Devlet Hastanesi Yapımında Sona Gelindi
Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Topçu, "Hastanemizin Haziran ayı ortalarında kapılarını hizmete açmasını hedefliyoruz.
Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Topçu, "Hastanemizin Haziran ayı ortalarında kapılarını hizmete açmasını hedefliyoruz." dedi.
Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, yapımında sona gelinen yeni Torbalı Devlet Hastanesini ziyaret ederek Başhekim Topçu'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaret sonrası açıklama yapan Topçu, "Şu an hastanemizin iç aksamı test aşamasında. Yeni hastanemiz eskisinin tam 11 katı büyüklüğünde dolayısıyla sistem kurulumu epey bir zaman gerektiriyor. Burada hastalarımızın konforu en üst seviyede olacak ve Torbalı artık İzmir'e sevk eden değil, İzmir'den sevk alan bir Devlet Hastanesi'ne ev sahipliği yapacak. Hastanemizin Haziran ayı ortalarında kapılarını hizmete açmasını hedefliyoruz." diye konuştu.
Kaya ise hastanenin sadece Torbalıya değil çevresindeki illere ve ilçelere de hizmet verecek kapasitede olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı Görmez de "Hastanemiz açıldığında Torbalı'nın bayramı olacak ve kapasitesiyle, donanımıyla bu bölgeye en az 50 yıl boyunca hizmet edecek. Bu muazzam hizmetin Torbalı'ya kazandırılmasında çok büyük katkıları olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve Bakanımız Veysel Eroğlu'na ve Milletvekilimiz Atilla Kaya'ya teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Yapımına 2014 yılı sonunda başlanan 250 yataklı Torbalı Devlet Hastanesi 70 bin metrekarelik alan üzerinde kuruldu. Hastanede 292 araç kapasiteli otopark ve helikopter pisti bulunuyor.